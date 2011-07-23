Круть Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруть Антонина Васильевна

Круть Антонина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1924

Дата смерти

23.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924

Отец: не указан

Мать: Петрухина Раиса

Рождение ребёнка
28.02.1948

Дочь: Круть Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Косуля Алексей

Рождение ребёнка
28.03.1953

Дочь: Круть Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Косуля Алексей

Рождение ребёнка
27.05.1957

Дочь: Круть Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Косуля Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круть Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Косуля Алексей

Смерть
23.07.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close