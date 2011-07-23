Круть Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1924
Дата смерти23.07.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924
Отец: не указан
Мать: Петрухина Раиса
Рождение ребёнка
28.02.1948
Дочь: Круть Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Косуля Алексей
Рождение ребёнка
28.03.1953
Дочь: Круть Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Косуля Алексей
Рождение ребёнка
27.05.1957
Дочь: Круть Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Косуля Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круть Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Косуля Алексей
Смерть
23.07.2011