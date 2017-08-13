Агаркова Елизовета Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.08.1931
Дата смерти13.08.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1931
Рождение ребёнка
11.01.1956
Дочь: Филатова Надежда Леонидовна
Отец ребёнка: Филатов Леонид Кузмич
Рождение ребёнка
05.12.1961
Сын: Филатов Николай Леонидович
Отец ребёнка: Филатов Леонид Кузмич
Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.01.1964
Дочь: Филатова Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Филатов Леонид Кузмич
Рождение ребёнка
13.10.1965
Дочь: Филатова Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Филатов Леонид Кузмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.2017