Агаркова Елизовета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгаркова Елизовета Федоровна

Агаркова Елизовета Федоровна

avatar

Место рождения

Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

19.08.1931

Дата смерти

13.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1931

Отец: Агарков Федор Михайлович

Мать: Кузнецова Устинья Федоровна

Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1956

Дочь: Филатова Надежда Леонидовна

Отец ребёнка: Филатов Леонид Кузмич

Рождение ребёнка
05.12.1961

Сын: Филатов Николай Леонидович

Отец ребёнка: Филатов Леонид Кузмич

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.01.1964

Дочь: Филатова Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Филатов Леонид Кузмич

Рождение ребёнка
13.10.1965

Дочь: Филатова Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Филатов Леонид Кузмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Леонид Кузмич

Смерть
13.08.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close