Фомин Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Александр Андреевич

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Место рождения

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

18.10.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1909

Отец: Андрей Фомич

Мать: Анна Григорьевна

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Ленид Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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