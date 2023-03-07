Фомин Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1909
Отец: Андрей Фомич
Мать: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Ленид Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно