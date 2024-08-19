Rosenbergs Eric Erik Erich
Место рожденияLatvia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Rosenbergs ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1925
Дочь: Remikis (Rosenbergs) Rita
Мать ребёнка: Rosenberg (Brūveris) Irma
Рождение ребёнка
01.11.1930
Дочь: Piebalgs (Rosenbergs) Valita
Мать ребёнка: Rosenberg (Brūveris) Irma
Смерть
1940