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Rosenbergs Eric Erik Erich

Место рождения

Latvia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Rosenbergs ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rosenberg (Brūveris) Irma

Рождение ребёнка
22.04.1925

Дочь: Remikis (Rosenbergs) Rita

Мать ребёнка: Rosenberg (Brūveris) Irma

Рождение ребёнка
01.11.1930

Дочь: Piebalgs (Rosenbergs) Valita

Мать ребёнка: Rosenberg (Brūveris) Irma

Смерть
1940

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