Глазырин Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазырин Семен Васильевич

Глазырин Семен Васильевич

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Глазырин Василий Алексеевич

Мать: Глазырина Васса Родионовна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 14 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757
Бракосочетание
Около 1800 ст.

Жена: Глазырина Ульяна Никитична

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Глазырин Пётр Семенович

Мать ребёнка: Глазырина Ульяна Никитична

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 18 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.