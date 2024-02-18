Глазырин Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Упоминание
1799 ст.
Исповедная роспись: 14 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757
Бракосочетание
Около 1800 ст.
Рождение ребёнка
1802 ст.
Мать ребёнка: Глазырина Ульяна Никитична
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 18 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно