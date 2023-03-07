Смирнова (Крылова) Фаина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Крылова) Фаина Александровна

Смирнова (Крылова) Фаина Александровна

avatar

Место рождения

Семеновское, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Крылов Александр Иосифович

Мать: не указана

Семеновское, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
30.01.1887 ст.

Муж: не указан

Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
муж Смирнов Иван Платонович (учитель начального училища села Фроловского в Юхти Угличского уезда, позже священник в селе Овсецово)
Рождение ребёнка
01.10.1888 ст.

Сын: Смирнов Платон Иванович

Отец ребёнка: не указан

Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.11.1891

Дочь: Смирнова Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1894
Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
с мужем проживала
Рождение ребёнка
16.06.1898 ст.

Сын: Смирнов Константин Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.07.1904

Дочь: Смирнова Вера Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close