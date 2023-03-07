Смирнова (Крылова) Фаина Александровна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Крылов Александр Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1887 ст.
Муж: не указан
муж Смирнов Иван Платонович (учитель начального училища села Фроловского в Юхти Угличского уезда, позже священник в селе Овсецово)
Рождение ребёнка
01.10.1888 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.11.1891
Дочь: Смирнова Анна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
С 1894
с мужем проживала
Рождение ребёнка
16.06.1898 ст.
Сын: Смирнов Константин Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.07.1904
Дочь: Смирнова Вера Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно