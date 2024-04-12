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Мошкова Анастасия Яковлева

Место рождения

Якимово, Черноголовка, Московская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Яков

Мать: ?

Якимово, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1905

Сын: Машков Максим Максимович

Отец ребёнка: Мошков Максим Григорьев

Боково, Богородский, Московская область
http://www.etomesto.ru/map-karty-shuberta/?find=1&z=1&x=38.161053&y=56.047787 | деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
Смерть
После 1917
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
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