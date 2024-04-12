Мошкова Анастасия Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1905
Отец ребёнка: Мошков Максим Григорьев
http://www.etomesto.ru/map-karty-shuberta/?find=1&z=1&x=38.161053&y=56.047787 | деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
Смерть
После 1917
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)