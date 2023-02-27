Тимошенков Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенков Игнат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Тимошенков Василий

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
слобода Колыбелки, Острогожский уезд, Воронежская губерния, Российская империя, Острогожский, Воронежская, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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