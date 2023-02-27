Тимошенков Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1661
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Тимошенков Василий
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
слобода Колыбелки, Острогожский уезд, Воронежская губерния, Российская империя, Острогожский, Воронежская, Российская империя
Смерть
Неизвестно