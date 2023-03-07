Арзамаскова (Гузенкова) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамаскова (Гузенкова) Прасковья Степановна

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Место рождения

Екатериновка, Царицынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

15.09.1910

Дата смерти

12.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатериновка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1929

Сын: Арзамасков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Арзамасков Иван Иванович

Оленье, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.02.1934

Дочь: Китова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Арзамасков Иван Иванович

Оленье, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзамасков Иван Иванович

Смерть
12.12.1992
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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