Арзамаскова (Гузенкова) Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рождения15.09.1910
Дата смерти12.12.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1929
Сын: Арзамасков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Арзамасков Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1934
Дочь: Китова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Арзамасков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1992
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область