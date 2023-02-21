Фадеева (Колюнова) Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Викторовна
Отец ребёнка: Колюнов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Колюнов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колюнова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Колюнов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Колюнов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колюнова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Колюнов Виктор