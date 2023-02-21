Фадеева (Колюнова) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Колюнова) Клавдия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Викторовна

Отец ребёнка: Колюнов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Колюнов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колюнова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Колюнов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Колюнов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колюнова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Колюнов Виктор

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