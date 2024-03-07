Демидов Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1988
Отец: Демидов Дмитрий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.2015
Москва, город федерального значения Москва
Свадьбу сыграли в Вернадском отделе ЗАГС Москвы
Рождение ребёнка
31.10.2016
Мать ребёнка: Демидова (Иванова) Инна Валерьевна
Рождение ребёнка
16.12.2019
Дочь: Демидова Анна Павловна
Мать ребёнка: Демидова (Иванова) Инна Валерьевна
Рождение ребёнка
04.07.2022
Мать ребёнка: Демидова (Иванова) Инна Валерьевна