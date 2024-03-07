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Демидов Павел Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1988

Отец: Демидов Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.2015

Жена: Демидова (Иванова) Инна Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва
Свадьбу сыграли в Вернадском отделе ЗАГС Москвы
Рождение ребёнка
31.10.2016

Сын: Демидов Даниил Павлович

Мать ребёнка: Демидова (Иванова) Инна Валерьевна

Рождение ребёнка
16.12.2019

Дочь: Демидова Анна Павловна

Мать ребёнка: Демидова (Иванова) Инна Валерьевна

Рождение ребёнка
04.07.2022

Сын: Демидов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Демидова (Иванова) Инна Валерьевна

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