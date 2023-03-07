Яштыков Илларион Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Яштыков Петр Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яштыков Иван Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саватеева Мария Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яштыкова Анна Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно