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Яштыков Илларион Матвеевич

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Место рождения

Кузнецово, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецово, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Сын: Яштыков Петр Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яштыков Иван Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саватеева Мария Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яштыкова Анна Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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