Невьянцев Валерий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевьянцев Валерий Семенович

Невьянцев Валерий Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.?

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1966

Сын: Невьянцев Сергей Валерианович

Мать ребёнка: Невьянцева Таисья Иосифовна

Рождение ребёнка
09.11.1972

Дочь: Миллер Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Невьянцева Таисья Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невьянцева Таисья Иосифовна

Смерть
2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close