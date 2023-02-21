Невьянцев Валерий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.?
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1966
Сын: Невьянцев Сергей Валерианович
Мать ребёнка: Невьянцева Таисья Иосифовна
Рождение ребёнка
09.11.1972
Дочь: Миллер Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Невьянцева Таисья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013