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Клепиков Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепикова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Клепикова Аграфена Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Клепикова Аграфена Семёновна

Рождение ребёнка
17.11.1898

Дочь: Клепикова Екатерина Яковлеавна

Мать ребёнка: Клепикова Аграфена Семёновна

Смерть
Неизвестно

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