Длин Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Длин Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1929

Дочь: Рабинович Тамара Иосифовна

Мать ребёнка: Савранская Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Длин Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Савранская Анна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савранская Анна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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