не известно Яков известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1935
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Не Известно Валентина известно
Мать ребёнка: Не Известно Фруза Прохоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1939
Причина смерти: пропал без вести