не известно Яков известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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не известно Яков известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1939

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1935

Жена: Не Известно Фруза Прохоровна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Не Известно Валентина известно

Мать ребёнка: Не Известно Фруза Прохоровна

Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Место жительства
Неизвестно
Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Смерть
После 1939
Причина смерти: пропал без вести
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