Перезасалин Яков Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смерти1751
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Перезасалин Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Перезасалина Парасковья Савельевна
Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Дер Часчихи ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Смерть
1751
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 лист