Перезасалин Яков Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перезасалин Яков Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перезасалина Парасковья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Перезасалин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Перезасалина Парасковья Савельевна

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Дер Часчихи ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 18 оборот
Смерть
1751
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 19 лист

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