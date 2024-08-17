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Паутов Ермолай Титович

Место рождения

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Паутов Тит Сильверстович

Мать: не указана

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.02.1880

Жена: Паутова (Трухина) Агапия Сидоровна

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху (рядовому, уволенному в запас Камчатского пехотного полка) : Герасим Титович и Филипп Никитич Паутовы, крестьяне д. Борисово По невесте: Устин Ефимович и Акиндин Ефимович Трухины, крестьяне ... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1880

Сын: Паутов Николай Ермолаевич

Мать ребёнка: Паутова (Трухина) Агапия Сидоровна

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Герасим Титович Паутов, крестьянин д. Борисово
Рождение ребёнка
20.05.1882

Дочь: (Паутова) Ефросинья Ермолаевна

Мать ребёнка: Паутова (Трухина) Агапия Сидоровна

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Серафима Петровна Пестерева, крестьянская жена д. Борисово
Смерть
Неизвестно

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