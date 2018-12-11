Завгородняя (Мокшанина) Татьяна Ильинична
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.11.1934
Дата смерти11.12.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1956
Дочь: (Завгородняя) Вера
Отец ребёнка: Завгородний Петр Николаевич
Рождение ребёнка
29.03.1960
Дочь: Сукнева (Завгородняя) Нина Петровна
Отец ребёнка: Завгородний Петр Николаевич
Рождение ребёнка
24.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завгородний Петр Николаевич
Смерть
11.12.2018