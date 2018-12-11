Завгородняя (Мокшанина) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завгородняя (Мокшанина) Татьяна Ильинична

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.11.1934

Дата смерти

11.12.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1956

Дочь: (Завгородняя) Вера

Отец ребёнка: Завгородний Петр Николаевич

Рождение ребёнка
29.03.1960

Дочь: Сукнева (Завгородняя) Нина Петровна

Отец ребёнка: Завгородний Петр Николаевич

Рождение ребёнка
24.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завгородний Петр Николаевич

Смерть
11.12.2018

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