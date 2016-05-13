Большаков Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаков Михаил Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большаков Анатолий Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.05.2016
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