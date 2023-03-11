Толокнеев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1906
Сын: Толокнеев Василий Владимирович
Мать ребёнка: Толокнеева Фекла Аверьяновна
Петропавловская, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно