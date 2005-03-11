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Паветьева (Кургузикова) Евдокия Федоровна
Паветьева (Кургузикова) Евдокия Федоровна
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Место рождения
Серпухов
, Серпухов, Московская область
Дата рождения
16.03.1912 ст.
Дата смерти
11.03.2005
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Серпухов
, Серпухов, Московская область
Смерть
11.03.2005
Москва
, город федерального значения Москва
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