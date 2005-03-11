Паветьева (Кургузикова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паветьева (Кургузикова) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

16.03.1912 ст.

Дата смерти

11.03.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
11.03.2005
Москва, город федерального значения Москва
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