Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1745 ст.

Сын: Трифан Андреев

Отец ребёнка: Адрей Ильин

Рождение ребёнка
1747

Сын: Спиридон Андреев

Отец ребёнка: Адрей Ильин

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Адрей Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адрей Ильин

Место жительства
Неизвестно
Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1779
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