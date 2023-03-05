Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1745 ст.
Сын: Трифан Андреев
Отец ребёнка: Адрей Ильин
Рождение ребёнка
1747
Сын: Спиридон Андреев
Отец ребёнка: Адрей Ильин
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Адрей Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адрей Ильин
Место жительства
Неизвестно
Пожарье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1779