Суханова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена (?) Ивановна

Отец ребёнка: Суханов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Суханов Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Суханов Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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