Пахатнов Михаил Илларионовия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1077
Дочь: Макарова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Пахатнова Галина
Рождение ребёнка
30.06.1972
Дочь: Пахатнова Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахатнова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенькова Татьяна
Смерть
Неизвестно