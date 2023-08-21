Пахатнов Михаил Илларионовия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахатнов Михаил Илларионовия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахатнов Илларион Ефимович

Мать: Пахатнова Екатерина Зиновьевна

Рождение ребёнка
15.09.1077

Дочь: Макарова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Пахатнова Галина

Рождение ребёнка
30.06.1972

Дочь: Пахатнова Елена Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахатнова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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