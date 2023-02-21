Мифтахова Райхана Зайнагутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахова Райхана Зайнагутдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1989

Дочь: Хайруллина-Мифтахова Резида Магфуровна

Отец ребёнка: Мифтахов Магфур Раифович

Рождение ребёнка
08.01.1991

Дочь: Темиргалиева-Мифтахова Миляуша Магфуровна

Отец ребёнка: Мифтахов Магфур Раифович

Рождение ребёнка
25.05.1994

Сын: Мифтахов Камиль Магфурович

Отец ребёнка: Мифтахов Магфур Раифович

Рождение ребёнка
21.03.2003

Сын: Мифтахов Наиль Магфурович

Отец ребёнка: Мифтахов Магфур Раифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мифтахов Магфур Раифович

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