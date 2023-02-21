Мифтахова Райхана Зайнагутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1989
Дочь: Хайруллина-Мифтахова Резида Магфуровна
Отец ребёнка: Мифтахов Магфур Раифович
Рождение ребёнка
08.01.1991
Дочь: Темиргалиева-Мифтахова Миляуша Магфуровна
Отец ребёнка: Мифтахов Магфур Раифович
Рождение ребёнка
25.05.1994
Сын: Мифтахов Камиль Магфурович
Отец ребёнка: Мифтахов Магфур Раифович
Рождение ребёнка
21.03.2003
Сын: Мифтахов Наиль Магфурович
Отец ребёнка: Мифтахов Магфур Раифович
Бракосочетание
Неизвестно