Петриченко Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Петриченко Юрий
Мать ребёнка: Петриченко Раиса
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Петриченко Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петриченко Анатолий
Мать ребёнка: Петриченко Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Петриченко Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петриченко Раиса
Смерть
Неизвестно