Петриченко Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петриченко Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Петриченко Юрий

Мать ребёнка: Петриченко Раиса

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Петриченко Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петриченко Анатолий

Мать ребёнка: Петриченко Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Петриченко Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петриченко Раиса

Смерть
Неизвестно
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