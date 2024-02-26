Мокин Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокин Борис Николаевич

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Место рождения

Нижний Тагил

Дата рождения

02.05.1923

Дата смерти

23.06.1969

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923

Отец: Волженин Николай Тихонович

Мать: Мокина Вера Ильина

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
22.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1952

Сын: Мокин Михаил

Мать ребёнка: Мокина Елена Ивановна

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
19.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокина Елена Ивановна

Россия
Смерть
23.06.1969
Нижний Тагил
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