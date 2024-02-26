Мокин Борис Николаевич
Место рожденияНижний Тагил
Дата рождения02.05.1923
Дата смерти23.06.1969
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923
Отец: Волженин Николай Тихонович
Мать: Мокина Вера Ильина
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
22.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1952
Сын: Мокин Михаил
Мать ребёнка: Мокина Елена Ивановна
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
19.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокина Елена Ивановна
Россия
Смерть
23.06.1969
Нижний Тагил