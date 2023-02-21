Соколов Мария Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Соколов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
05.06.1911
Сын: Соколов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
03.07.1912
Отец ребёнка: Соколов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Соколов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно