Соколов Мария Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Мария Аристарховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Соколов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
05.06.1911

Сын: Соколов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
03.07.1912

Сын: Соколов Сергей Семенович

Отец ребёнка: Соколов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Соколов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Василий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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