Шевалдина Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Отец ребёнка: Шевалдин Дмитрий Осипов
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Дочь: (Шевалдина) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Шевалдин Дмитрий Осипов
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Дочь: (Шевалдина) Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: Шевалдин Дмитрий Осипов
Смерть
Неизвестно