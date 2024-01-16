Шевалдина Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевалдина Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Сын: Шевалдин Фёдор Дмитриев

Отец ребёнка: Шевалдин Дмитрий Осипов

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: (Шевалдина) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Шевалдин Дмитрий Осипов

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Дочь: (Шевалдина) Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Шевалдин Дмитрий Осипов

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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