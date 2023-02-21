Войтишкина Супруга Лаврена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1848
Муж: Войтишкин Лаврентий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Войтишкин Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Войтишкин Лаврентий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Войтишкин Григорий Лавренов
Отец ребёнка: Войтишкин Лаврентий
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Войтишкин Филипп Лавренов
Отец ребёнка: Войтишкин Лаврентий
Рождение ребёнка
27.03.1853
Сын: Войтишкин Степан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Войтишкин Лаврентий
Смерть
Неизвестно