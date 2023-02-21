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Войтишкина Супруга Лаврена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1848

Муж: Войтишкин Лаврентий

Рождение ребёнка
1849

Сын: Войтишкин Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Войтишкин Лаврентий

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Войтишкин Григорий Лавренов

Отец ребёнка: Войтишкин Лаврентий

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Войтишкин Филипп Лавренов

Отец ребёнка: Войтишкин Лаврентий

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.03.1853

Сын: Войтишкин Степан Лаврентьевич

Отец ребёнка: Войтишкин Лаврентий

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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