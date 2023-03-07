Ляк Семен (Шолом Шаевич) Исаевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1912 ст.
Дата смерти03.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1944
Дочь: Рогозина Елена Семеновна
Мать ребёнка: Казукова Наталия Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.02.1987
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область