Ляк Семен (Шолом Шаевич) Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляк Семен (Шолом Шаевич) Исаевич

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Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

12.11.1912 ст.

Дата смерти

03.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1944

Дочь: Рогозина Елена Семеновна

Мать ребёнка: Казукова Наталия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.02.1987
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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