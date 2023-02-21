Ласкавый Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаскавый Виктор Васильевич

Ласкавый Виктор Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1971

Отец: Ласкавый Василий Федорович

Мать: Ласкавая Галина Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close