(Подковырова) Саломия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подковырова) Саломия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Подковыров Евсевий

Мать: Дарья Лукьянова

Смерть
Неизвестно
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