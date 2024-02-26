Домна Ильина (Чна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Ильина (Чна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Спиридонов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1867 ст.

Сын: Павел Андреев (Ич)

Отец ребёнка: Андрей Спиридонов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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