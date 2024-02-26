Домна Ильина (Чна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1867 ст.
Сын: Павел Андреев (Ич)
Отец ребёнка: Андрей Спиридонов (Ич)
Смерть
Неизвестно