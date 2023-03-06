(Мальцева) Вера Николаевна
Место рожденияОрловка (Кашка) Кеминского Киргизия
Дата рождения30.11.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1951
Отец: Мальцев Николай
Мать: Мальцева Анна Сергеевна
Орловка (Кашка) Кеминского Киргизия
Рождение ребёнка
24.03.1974
Сын: Похила Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.04.1977
Сын: Похила Максим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.07.1987
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: не указан
Григорьевка, Киргизия