(Мальцева) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мальцева) Вера Николаевна

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Место рождения

Орловка (Кашка) Кеминского Киргизия

Дата рождения

30.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1951

Отец: Мальцев Николай

Мать: Мальцева Анна Сергеевна

Орловка (Кашка) Кеминского Киргизия
Рождение ребёнка
24.03.1974

Сын: Похила Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.04.1977

Сын: Похила Максим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.07.1987

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: не указан

Григорьевка, Киргизия
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