Кобзова Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобзова Анисия

Кобзова Анисия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кобзов Назарий Климович

Отец ребёнка: Кобзов Клим

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кобзов Платон Климович

Отец ребёнка: Кобзов Клим

Рождение ребёнка
08.05.1902

Сын: Грабченков Марк Климович

Отец ребёнка: Кобзов Клим

Рождение ребёнка
15.10.1907

Дочь: Жорина Зиновия Климовна

Отец ребёнка: Кобзов Клим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзов Никифор Климович

Отец ребёнка: Кобзов Клим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзов Клим

Смерть
1947
Пилипы-Боровские, Вінницька область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close