Кобзова Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Кобзов Клим
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Кобзов Клим
Рождение ребёнка
08.05.1902
Отец ребёнка: Кобзов Клим
Рождение ребёнка
15.10.1907
Дочь: Жорина Зиновия Климовна
Отец ребёнка: Кобзов Клим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кобзов Клим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобзов Клим
Смерть
1947
Пилипы-Боровские, Вінницька область