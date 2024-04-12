Труфанова (Ловчикова) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанова (Ловчикова) Наталья Ефимовна

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

15.08.1896

Дата смерти

19.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1896

Отец: Ловчиков Ефим Васильевич

Мать: Ловчикова Пелагея Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-30 л.194об
Бракосочетание
09.10.1916

Муж: Труфанов Сергей Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГАЧО И226-38-56
Рождение ребёнка
29.08.1917

Сын: Труфанов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Труфанов Сергей Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.02.1924

Сын: Труфанов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Труфанов Сергей Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: Фрелих Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Труфанов Сергей Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.01.1929

Дочь: Жабина Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Труфанов Сергей Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
19.05.1965
Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
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