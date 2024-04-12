Труфанова (Ловчикова) Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения15.08.1896
Дата смерти19.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1896
ОГАЧО И226-38-30 л.194об
Бракосочетание
09.10.1916
ОГАЧО И226-38-56
Рождение ребёнка
29.08.1917
Отец ребёнка: Труфанов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1924
Сын: Труфанов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Труфанов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: Фрелих Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Труфанов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1929
Дочь: Жабина Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Труфанов Сергей Иванович
Смерть
19.05.1965
Похороны
Неизвестно