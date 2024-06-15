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Игнашев Александр Иванович

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Игнашев Иван Игнатьевич

Мать: Игнашева Пелагея Кузьминична

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1869

Жена: Игнашева Анна Елисеевна

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Игнашева Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Игнашева Анна Елисеевна

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Игнашев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Игнашева Анна Елисеевна

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Игнашева Павла Александровна

Мать ребёнка: Игнашева Анна Елисеевна

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Игнашев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Игнашева Анна Елисеевна

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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