Игнашев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Около 1869
Жена: Игнашева Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Игнашева Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Игнашева Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Игнашев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Игнашева Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Игнашева Павла Александровна
Мать ребёнка: Игнашева Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Игнашев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Игнашева Анна Елисеевна
Смерть
Неизвестно