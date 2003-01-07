Мубаракшин Дамир Шакирович
Место рождения
Дата рождения11.09.1938
Дата смерти07.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мубаракшина Дания Яббаровна
Рождение ребёнка
27.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мубаракшина Дания Яббаровна
Смерть
07.01.2003