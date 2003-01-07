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Мубаракшин Дамир Шакирович

Место рождения

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.09.1938

Дата смерти

07.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1938

Отец: Мубаракшин Шакир Мубаракша Улы

Мать: Мубаракшина Миннебану Мухаметзарип Кызы

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мубаракшина Дания Яббаровна

Место жительства
Неизвестно
Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мубаракшина Дания Яббаровна

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мубаракшина Дания Яббаровна

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.01.2003
Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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