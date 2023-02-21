Семен Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1758

Дата смерти

20.03.1833 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1793 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Татарское Алкино, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.03.1833 ст.
Чудиновка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
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