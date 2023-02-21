Семен Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1758
Дата смерти20.03.1833 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: не указана
Татарское Алкино, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.03.1833 ст.
Чудиновка, Чистопольский уезд, Казанская губерния