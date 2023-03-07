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Ларькина Мария Ивановна

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Место рождения

Сулажгора, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

20.03.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1879 ст.

Отец: Ларькин Иван Михайлович

Мать: Никулина Екатерина Васильевна

Сулажгора, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
11.06.1899

Муж: Трифонов Андриан Антонович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.09.1904

Сын: Трифонов Петр Андрианович

Отец ребёнка: Трифонов Андриан Антонович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.07.1911 ст.

Дочь: Трифонова Прасковья Андриановна

Отец ребёнка: Трифонов Андриан Антонович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.08.1917

Сын: Трифонов Василий Андреанович

Отец ребёнка: Трифонов Андриан Антонович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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