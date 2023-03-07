Ларькина Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.03.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1879 ст.
Бракосочетание
11.06.1899
Рождение ребёнка
13.09.1904
Сын: Трифонов Петр Андрианович
Отец ребёнка: Трифонов Андриан Антонович
Рождение ребёнка
16.07.1911 ст.
Дочь: Трифонова Прасковья Андриановна
Отец ребёнка: Трифонов Андриан Антонович
Рождение ребёнка
15.08.1917
Сын: Трифонов Василий Андреанович
Отец ребёнка: Трифонов Андриан Антонович
Смерть
Неизвестно