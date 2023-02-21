Кадочников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Кадочников Фадей Александрович
Мать: не указана
Книга переписная, окл��дная, посадских людей г. Кунгура, разночинцев, русских государственных черносошных, архиерейских, ясачных (т��тары, мари) крестьян и монастырских вкладчиков Кунгурского уезда, 1... Показать все
Смерть
Неизвестно