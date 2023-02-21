Сергеева Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Александра Николаевна

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Место рождения

Атамановская

Дата рождения

09.03.1902

Дата смерти

31.03.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Атамановская
Рождение ребёнка
04.10.1928

Сын: Сергеев Владимир Лукич

Отец ребёнка: Сергеев Лука Федорович

Новобеляевский, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
31.03.1985
Озерецкое, Дмитровский, Московская область
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