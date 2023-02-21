Сергеева Александра Николаевна
Место рожденияАтамановская
Дата рождения09.03.1902
Дата смерти31.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Атамановская
Рождение ребёнка
04.10.1928
Отец ребёнка: Сергеев Лука Федорович
Новобеляевский, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
31.03.1985
Озерецкое, Дмитровский, Московская область