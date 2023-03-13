(Синева (Монахова)) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Синева (Монахова)) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Монахов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1926

Сын: Синев Валерий Александрович

Отец ребёнка: Синев Александр Павлович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1962
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