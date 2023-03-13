(Синева (Монахова)) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Монахов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1926
Сын: Синев Валерий Александрович
Отец ребёнка: Синев Александр Павлович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1962