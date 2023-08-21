Дергачева (Порватова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1957
Отец: Порватов Николай Семенович
Мать: Порватова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полунина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Дергачев Сергей
Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дергачев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дергачев Сергей