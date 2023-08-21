Дергачева (Порватова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергачева (Порватова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1957

Отец: Порватов Николай Семенович

Мать: Порватова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полунина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Дергачев Сергей

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергачев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Дергачев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергачев Сергей

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