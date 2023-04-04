(Халютина) Раиса Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Халютина) Раиса Ивановна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Халютин Сергей НиколаевичОколо 1828 г.р.
Халютин Иван Николаевич11.05.1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Халютин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Халютин Николай Иванович

Рождение ребёнка
11.05.1854

Сын: Халютин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Халютин Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.08.1857

Сын: Халютин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Халютин Николай Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1859

Сын: Халютин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Халютин Николай Иванович

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