(Халютина) Раиса Ивановна
женский, родилась Неизвестно
Дети
Халютин Сергей НиколаевичОколо 1828 г.р.
Халютин Иван Николаевич11.05.1854 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Халютин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Халютин Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1854
Отец ребёнка: Халютин Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1857
Отец ребёнка: Халютин Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1859
Сын: Халютин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Халютин Николай Иванович