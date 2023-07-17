Николай Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1841
Жена: Фекла Ларионова
Поручители жениха д. Игумново крестьяне Михаил Гаврилов, Петр Григорьев, Герасим Петров Поручители невесты Стефан Ларионов, Андрей Ларионов, Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
08.11.1842
Дочь: Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Фекла Ларионова
Воспреемники д. Игумново крестьянин Семен Ларионов Ильинской слободы крестьянская дочь девица Ирина Герасимова
Смерть
Неизвестно