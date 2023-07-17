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Николай Гаврилов

Место рождения

Игумново, Можайский, Московская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Игумново, Можайский, Московская область
Бракосочетание
09.11.1841

Жена: Фекла Ларионова

Поручители жениха д. Игумново крестьяне Михаил Гаврилов, Петр Григорьев, Герасим Петров Поручители невесты Стефан Ларионов, Андрей Ларионов, Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
08.11.1842

Дочь: Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Фекла Ларионова

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново крестьянин Семен Ларионов Ильинской слободы крестьянская дочь девица Ирина Герасимова
Смерть
Неизвестно

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