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Фролъ Потаповъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1854 ст.

Дата смерти

17.05.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1854 ст.

Отец: Потапий (Потапъ)

Мать: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Потапова) Вера Флорова

Мать ребёнка: (Потапова) Ирина Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потаповъ Иванъ Фроловъ

Мать ребёнка: (Потапова) Ирина Павлова

Бракосочетание
12.02.1875 ст.

Жена: Дарья Ефимова

Рождение ребёнка
05.03.1876 ст.

Дочь: (Потапова) Дарья Фролова

Мать ребёнка: Дарья Ефимова

Рождение ребёнка
17.09.1877 ст.

Дочь: Зуева (Зуева) Фекла Фролова

Мать ребёнка: Дарья Ефимова

Бракосочетание
До 1878 ст.

Жена: (Потапова) Ирина Павлова

Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.

Дочь: (Патахова) Феврония Флорова

Мать ребёнка: (Потапова) Ирина Павлова

Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Потаповъ Моисей Флоровъ

Мать ребёнка: (Потапова) Ирина Павлова

Рождение ребёнка
22.04.1901 ст.

Дочь: (Потапова) Мавра Флорова

Мать ребёнка: (Потапова) Ирина Павлова

Смерть
17.05.1907 ст.

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