Фролъ Потаповъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1854 ст.
Дата смерти17.05.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1854 ст.
Отец: Потапий (Потапъ)
Мать: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Потапова) Вера Флорова
Мать ребёнка: (Потапова) Ирина Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Потапова) Ирина Павлова
Бракосочетание
12.02.1875 ст.
Жена: Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
05.03.1876 ст.
Дочь: (Потапова) Дарья Фролова
Мать ребёнка: Дарья Ефимова
Рождение ребёнка
17.09.1877 ст.
Дочь: Зуева (Зуева) Фекла Фролова
Мать ребёнка: Дарья Ефимова
Бракосочетание
До 1878 ст.
Жена: (Потапова) Ирина Павлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.
Дочь: (Патахова) Феврония Флорова
Мать ребёнка: (Потапова) Ирина Павлова
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Мать ребёнка: (Потапова) Ирина Павлова
Рождение ребёнка
22.04.1901 ст.
Дочь: (Потапова) Мавра Флорова
Мать ребёнка: (Потапова) Ирина Павлова
Смерть
17.05.1907 ст.