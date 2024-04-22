Бойцова (Смирнова) Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Василий Михайлович
Бракосочетание
27.01.1913 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111а, 164об-165, по жениху: д. Скородново кр-н Дмитрий Владимиров Владимиров и кр-н д. Друговцева Николай Васильевич Ермолаев
Рождение ребёнка
06.12.1913 ст.
Сын: Бойцов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Бойцов Дмитрий Иванович
Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно