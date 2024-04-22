Бойцова (Смирнова) Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцова (Смирнова) Екатерина Васильева

Место рождения

Нетечино, Сретенская волость, Галичский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Василий Михайлович

Мать: не указана

Нетечино, Сретенская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
27.01.1913 ст.

Муж: Бойцов Дмитрий Иванович

Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111а, 164об-165, по жениху: д. Скородново кр-н Дмитрий Владимиров Владимиров и кр-н д. Друговцева Николай Васильевич Ермолаев
Рождение ребёнка
06.12.1913 ст.

Сын: Бойцов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Бойцов Дмитрий Иванович

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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